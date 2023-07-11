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        Kayseri'de 13 firari hükümlü yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 10:41
        Kayseri'de 13 firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        29 ekipte 78 personelin katıldığı operasyonda, 13 firari hükümlü ile hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, ikametinin çatısında ele geçirildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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