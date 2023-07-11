Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:21
        Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Koç'un cenazesi toprağa verildi.

        Koç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'e getirildi.

        Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Koçun naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Koç'un ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan,12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Erciyes'teki otellerin kapalı olması, futbol takımlarının kampını olumsuz etkiledi
        Erciyes'teki otellerin kapalı olması, futbol takımlarının kampını olumsuz etkiledi
        Kayseri´de aranan 14 şüpheli yakalandı
        Kayseri´de aranan 14 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Kayseri'de 21 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Kayseri'de vinçli kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de vinçli kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de kız kaçırma nedeniyle ev kurşunlayıp, kaçarken 2 kardeşten 1'ini otomobille ezerek öldürdüler
        Kayseri'de kız kaçırma nedeniyle ev kurşunlayıp, kaçarken 2 kardeşten 1'ini otomobille ezerek öldürdüler