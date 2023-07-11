AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den vatandaşlara çağrı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, parti il yönetiminde yer almak isteyen tüm vatandaşların başvurularını beklediklerini bildirdi.

Üzüm, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevinin kendisine tevdi edildiğini anımsattı.

Görev bilinciyle Kayseri'ye faydalı işler yapmak için çalışacaklarını belirten Üzüm, şunları kaydetti:

"İl yönetiminde yer almak isteyen vatandaşlarımızın 13 Temmuz saat 17.00'ye kadar İl Başkanlığımıza başvurmaları gerekiyor. İl Başkanlığı görevi tevdi edildikten sonra ilk yapılacak iş il yönetim kurulunun oluşturulması. Biz de bu konuda çalışmalarımıza başladık. Mevcut yönetimimizdeki tüm arkadaşlarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz ve kendilerinin fikirlerini alıyoruz. Çünkü biz onlarla Ekim 2020'den beri yol yürüdük. O arkadaşlarımızın fikirleri bizler için önemli. Tabi ki yönetimimizde bizimle birlikte yer almak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen diğer tüm Kayseri'deki arkadaşlarımıza kıymetli hemşehrilerimize ihtiyacımız var."