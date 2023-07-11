Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilçede yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Turgutreis, Zümrüt ve Yakut mahallelerinde ikamet eden Teker, Uzkülekçi ile Mutlu ailelerini ziyaret etti.

Ailelere hayırlı olsun temennisinde bulunan Çolakbayrakdar, "Hoş Geldin Bebek Seti" ile Kocasinan Akademi'de eğitim alan kursiyerlerin ördüğü yelekleri hediye etti.

- Büyükkılıç'tan Talas ve İldem sosyal yaşam merkezlerinde inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi ve İldem Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal yaşam merkezlerini yerinde inceledi.

Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu'dan bilgi aldı.

İldem ve Talas'ın ardından Altınoluk bölgesinde de 20'nci tesisin temelini atacaklarını belirten Büyükkılıç, hayırlı olmasını diledi.

- Milli Mücadele Müzesi'ne yeni eserler kazandırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mili Mücadele Müzesi, Türk kurtuluş mücadelesini anlatan ve ilk baskılardan biri olan Nutuk kitabı, propaganda kartları, Lozan Barış Antlaşması'nı anlatan Paris Ulusal Matbaası tarafından basılan kitap ve eki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait yeni fotoğrafları ve Gazi Mustafa Kemal tarafından bizzat imzalanmış Osmanlıca İstiklal Savaşı Madalya Beratı ve İstiklal Madalyası'na ev sahipliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, eserlerin önemine dikkati çekerek, vatandaşları müzeye davet etti.

- Talas Belediyesi vektörel mücadeleyi dron ile yapıyor

Talas Belediyesi, dron teknolojisini tarımsal ilaçlamanın ardından vektörel mücadelede de etkin şekilde kullanmaya başladı.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, dron ile ilaçlama uygulamasının ilk yapıldığı yer oldu.

Başta sivrisinek olmak üzere sağlığa ve çevreye zararlı birçok vektörün ilaçlandığı biyolik larvasit uygulamasında insan sağlığına ve doğal ortama zarar vermeyen özel ilaçlar kullanılıyor.

- Develi'de besicilik masaya yatırıldı

Develi Süt Üreticileri Birliği üyeleri, süt üretiminde kalitenin artması konularını görüşmek üzere istişare toplantısı düzenledi.

Kadın Gençlik Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 70 bin büyükbaş hayvan ve 300 ton civarında süt üretimi yapılan, 5 bin 500 civarında besi işletmesi bulunan Develi'nin tarım ve hayvancılığın merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Cabbar, şu bilgileri verdi:

"1500 ton sütü üreticisinden toplayarak ulusal firmalara pazarlamasını yapan, 1500 üyeye ait 35 bin büyükbaş hayvan sürü varlığı bulunan Develi Süt Üreticileri Birliği üyelerimiz ilçemizin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığı en güzel şekilde geliştirmekte. Birlik yöneticilerine ve üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum. Develi Belediyesi olarak bizler de her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."