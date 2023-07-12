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        Kayseri'de parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

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        Giriş: 12.07.2023 - 00:01
        Kayseri'de parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta otururken düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çorakçılar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Koçak Parkı'na otomobille gelen şüpheliler, parkta oturan 3 kişiye araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

        Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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