Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) sanatçılarının konser vereceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de, Talas paraşüt inme alanında TRT sanatçılarının konser vereceğini belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"22 Temmuz'da TRT'nin çok değerli sanatçıları ile inşallah Talas etkinlik alanında 8 ya da 10 civarında sanatçımızın katılımıyla bir etkinliğimiz olacak. Cumartesi akşamı inşallah hep beraber, TRT Genel Müdürümüzün de, Yönetim Kurulu Başkanımızın da, müsait olursa bakanlarımızın da bulunduğu bir ortamda Kayseri’mizde bir etkinlik olacak. Amacımız, bu şehrin kültürel ve sanat yönden de zenginleşmesine her zaman katkıda bulunmak."

- Kayseri'de "Gençliğin Aklına Takılanlar" programı düzenlendi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençliğin Aklına Takılanlar" programına Sedat Anar ve eşi Damla Anar konuk oldu.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Sedat Anar, sokaklarda yaptığı müziğe kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde sürdürülen program sonunda kura çekilerek katılanlara Sedat Anar'ın "Sokakname Bir Sokak Müzisyeninin Kaleminden" isimli kitabı hediye edildi.

Katılımcılardan Medine Bektaş, çok keyifli bir program olduğunu ifade etti.

- Başkan Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşa her alanda hizmet için çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, "Sevgili yavrularımızı çok seviyoruz. Onların hem sportif hem kültürel hem de bilim bağlamında özgüven içerisinde olmalarını, donanımlı olmalarını çok önemsiyoruz. Burada onları ziyaret edip, bir talep ve istekleri var mı onu öğrenmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK gençlik merkezlerini de gezdi.