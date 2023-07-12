Kayseri'de 29 farklı suç kaydı olan hükümlü yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 farklı suç kaydı olan ve 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin merkez Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde bağ evinde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.