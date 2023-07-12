Talas Belediyesinden besicilere küpeleme ve aşılama desteği

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi ilçe genelinde toplam 8 bin 885 hayvanın aşı ve küpeleme ücretini karşılayarak besiciye destek oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalayan Talas Belediyesi, ilçe genelindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme ücretlerini karşılıyor.

Uygulama kapsamında 7 bin 285 küçükbaş ve 1600 büyükbaş hayvan küpelenirken aynı zamanda aşılama işlemleri yapılıyor.

Yıl boyu devam edecek uygulamada küpeleme ve aşılama işlemlerinin ücretlerinin tamamı Talas Belediyesi tarafından karşılanıyor. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor.

Talas Belediye Meclisi geçen yıl, Talaslı besicilerin küpeleme ve aşılama ücretlerinin karşılanmasını oy birliği ile kabul etmişti.