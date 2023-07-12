Kayseri'de tefeci operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafa faizle borç para vererek karşılığında açık senet aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, bazı esnafların zanlılardan aldıkları yaklaşık 1 milyon lirayı faiziyle 2 milyon lira olarak ödemelerine rağmen imzaladıkları senetleri alamadıkları tespit edildi.

Zanlıların tehdit ve baskıları nedeniyle fare zehri içip intihara teşebbüs ettiği ve yaklaşık 15 gün hastanede yattığı belirtilen bir vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli salıverildi, 4 zanlı sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerde birinin benzer suçtan kaydının olduğu belirlendi.