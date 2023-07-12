Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de tefeci operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:25
        Kayseri'de tefeci operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafa faizle borç para vererek karşılığında açık senet aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yapılan incelemelerde, bazı esnafların zanlılardan aldıkları yaklaşık 1 milyon lirayı faiziyle 2 milyon lira olarak ödemelerine rağmen imzaladıkları senetleri alamadıkları tespit edildi.

        Zanlıların tehdit ve baskıları nedeniyle fare zehri içip intihara teşebbüs ettiği ve yaklaşık 15 gün hastanede yattığı belirtilen bir vatandaşın ihbarı üzerine polis harekete geçti.

        Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli salıverildi, 4 zanlı sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerde birinin benzer suçtan kaydının olduğu belirlendi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayseri´de bu yılki kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu
        Kayseri´de bu yılki kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu
        PARKTA OTURANLARA OTOMOBİLDEN TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI  
        PARKTA OTURANLARA OTOMOBİLDEN TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI  
        Parkta oturanlara otomobilden tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı
        Parkta oturanlara otomobilden tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı
        Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Erciyes'teki otellerin kapalı olması, futbol takımlarının kampını olumsuz etkiledi
        Erciyes'teki otellerin kapalı olması, futbol takımlarının kampını olumsuz etkiledi
        Kayseri´de aranan 14 şüpheli yakalandı
        Kayseri´de aranan 14 şüpheli yakalandı