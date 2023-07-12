Kayseri Büyükşehir Belediyesinden üreticiye arılı kovan desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bal üretimi yapan 80 çiftçiye ücretsiz 800 arılı kovan dağıttı.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında düzenlenen kovan dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, taşrayı, üreten şehrin en önemli parçalarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden beri kırsaldaki üretime ciddi destek verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hem de üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken bilimsel olarak bölgemizde hangi ürünlerin, hangi tohumların daha verimli olacağını önemsiyor, bu yönde araştırma yapıyoruz." dedi.

Büyükkılıç, bu ve daha önceki kırsal kalkınmayı destekleme projelerinde gençlere öncelik verdiklerini vurguladı.

Arı destekleme projesinin ilk yılında 420 arılı kovan dağıttıklarını ve vatandaşlardan bu yıl da yoğun talep geldiğini aktaran Büyükkılıç, gelecek dönemde hobi arıcılığı için de bir projeyi hayata geçireceklerini anlattı.

Kayseri'nin kovan başına bal üretiminde Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkati çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise bu oranı artırmak için Büyükşehir Belediyesi ile çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 80 üreticiye ücretsiz 10'ar kovan dağıtıldı.

İl Müdürü Şahin, üreticilere desteğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a plaket takdim etti.