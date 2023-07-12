Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:52
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 9 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, bir tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayseri´de bu yılki kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu
        Kayseri´de bu yılki kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu
        PARKTA OTURANLARA OTOMOBİLDEN TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI  
        PARKTA OTURANLARA OTOMOBİLDEN TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI  
        Parkta oturanlara otomobilden tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı
        Parkta oturanlara otomobilden tüfekle ateş açıldı: 3 yaralı
        Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
        Erciyes'teki otellerin kapalı olması, futbol takımlarının kampını olumsuz etkiledi
        Erciyes'teki otellerin kapalı olması, futbol takımlarının kampını olumsuz etkiledi
        Kayseri´de aranan 14 şüpheli yakalandı
        Kayseri´de aranan 14 şüpheli yakalandı