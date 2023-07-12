Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 9 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, bir tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.