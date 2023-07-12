Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Yahyalı'da Kaymakam Mehmet Kaya ve Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede başlayan kiraz hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafabeyli Mahallesi'nde Bahadır Güçlü'nün bahçesine giden Kaya ve Öztürk, kiraz üretimi konusunda bilgi aldı.

Üretici Güçlü, yaklaşık 100 ton kirazı Hong Kong ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini, kiraz üretiminin yıldan yıla artış gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Öztürk ise 45 dönümlük bahçede yetiştirilen kirazların tamamının ihracata yönelik olduğunu belirterek, kiraz üretecek çitçileri bahçeyi incelemeye davet etti.

Kaymakam Kaya da ilçenin tarımsal üretiminin zengin olduğunu, elmanın ardından ikinci ürün olarak kirazın ön plana çıktığını kaydetti.

- Melikgazi'de ihale

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde 54 daire ve 3 dükkandan oluşan blok için kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Battalgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında ihale gerçekleştirdiklerini aktaran Palancıoğlu, ihaleyi kazanan firmaları tebrik etti.

- NNYÜ'de mezuniyet törenleri sürüyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Mimarlık Bölümü'nden 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Özsoylu, öğrencilere sürekli kendilerini yenileme ve meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip etme tavsiyesinde bulundu.

Mezuniyette dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. Öğrenciler mezuniyet belgelerini bölüm öğretim üyelerinden aldı.

- Melikgazi'den online temel atma ve tanıtım töreni

Melikgazi Belediyesinin Turan Mahallesi'nde yapımına başladığı içerisinde Akıl Küpü Kütüphane, kafe ve muhtar evi bulunan Turan Sosyal Tesisi'nin online temel atma ve tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallenin düğün salonu, cenaze yeri, meydan düzenlemesi gibi ihtiyaçlarını sırasıyla yerine getirdiklerini belirtti.

Online açılış yapmaya devam edeceklerini aktaran Palancıoğlu, vatandaşlardan kendilerini belediyenin sosyal medya hesaplarından da takip etmelerini istedi.

Turan Mahallesi muhtarı Hasan Soykan da hizmetlerinden dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.