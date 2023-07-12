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        Kayseri'de su tankında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurardı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 21:39
        Kayseri'de su tankında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurardı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de temizlemek için girdiği su tankında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.S. (19), evin bahçesindeki ahırın damında bulunan su tankının içerisine girerek temizlik yapmaya başladı.

        Temizlik bittikten sonra su tankından çıkamayan M.S. durumu polise bildirdi.

        Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

        Girdiği tankın içerisinde fenalık geçirdiği görülen M.S, yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu yerden çıkartıldı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.S, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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