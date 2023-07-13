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        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi

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        Giriş: 13.07.2023 - 11:38
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi

        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı dolayısıyla ameliyat edildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atan'ın, bel fıtığı problemi nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Basın sözcümüz Samet Koç ve futbol direktörümüz Murat Duman, Atan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Teknik direktörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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