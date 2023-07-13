Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesine (OSB) giriş çıkışlarda denetimin ve güvenliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni nizamiye projesinde ilk temel atıldı.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ilk uygulamanın temelini attıklarını ve kısa sürede 4 ana girişte estetik görünüme sahip ve işlevsel nizamiyeler oluşturulacağını bildirdi.

OSB sınırları içinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması ve sanayicilerden gelen talep doğrultusunda giriş noktalarında nizamiye uygulamasına geçtiklerini aktaran Yalçın, Anbar mevkisindeki ilk uygulama projesinin yaklaşık 30 metre kanat açıklığına sahip olacağını, yüksekliğin 5,6 metre genişliğin ise 4 metre planlandığını kaydetti.

- Talas'tan ihale

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1 konut parseli, 2 ticaret parseli ve 16 villa arsası ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Biri kapalı teklif usulüyle olmak üzere açık artırmayla satışa sunulan taşınmazlardan 16'sı, toplam 58 milyon 15 bin liraya alıcı buldu.

Elde edilen bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

- Büyükkılıç, yol çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TURKOVAC aşısının mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin isminin verildiği ve sona yaklaşılan Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan Bulvarı’'nı havalimanına bağlayacak ana arter niteliğinde olan yolun son durumu hakkında bilgi alan Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 60 milyon TL'yi bulduğunu bildirdi.

- Mevlana Mahallesi Meydanı projesinde sona yaklaşıldı

Talas Belediyesinin, projesini yarışmayla belirlediği Mevlana Mahallesi Meydanı'nda son rötuşlar yapılıyor.

Çevre düzenlemelerinin tamamlanarak 14 türde 12 bin 750 çiçekle renklendirilen meydanda inceleme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki 20 bin metrekarelik meydanın çiçeklendirme çalışmalarını inceleyen Yalçın, Talas'ı daha yeşil ve güzel yapmak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.