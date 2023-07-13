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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işe alınacak personel için kura çekildi

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        Giriş: 13.07.2023 - 16:14
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işe alınacak personel için kura çekildi

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesine personel alımı kapsamında beden işçisi, temizlik ve güvenlik pozisyonları için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonu'ndaki etkinlite, kurada çıkanlara yeni işlerinin hayırlı olmasını diledi, çıkmayanlara ise üzülmemelerini söyledi.

        İşe yerleşim sürecinden söz eden Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin anlayışına yakışır şekilde insanlara adaletle muamele ederek, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden fırsat verme ve hizmet etme anlayışı içerisinde bir çalışma yapıyoruz. 4'üncü defa değişik birimlerimize ihtiyacımız olan kardeşlerimizi seçerken birilerinin tavassutundan öte, liyakatiyle ve daha sonra nasibiyle kura çekimiyle bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

        Büyükkılıç, noter huzurundaki kura çekiminde çıkanların isimlerini okudu ve hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Değişik iş pozisyonlarına başvuran toplam 348 kişiden 130'u şartları sağladıkları alanlarda göreve başlayacak.

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