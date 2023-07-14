Kayseri'de "15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları KAYMEK Sanat Sergisi" açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Türkiye Yüzyılının Kahramanları KAYMEK Sanat Sergisi" açıldı.

Kayseri Kale İçi Sergi Salonu'nda açılan sergide, kursiyerler tarafından 23 el sanatı branşında yapılan 71 eser yer aldı. Darbeye direnişin sembolü şehit Ömer Halisdemir'in sülieti ile 251 şehidin ismi ve fotoğraflarının bulunduğu Türkiye haritası da sergilendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü bir grup tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin, çocuk, yaşlı, genç demeden sokaklara çıkan vatandaşlar tarafından engellendiğini söyledi.

15 Temmuz'da dünyaya örnek olan bir direniş sergilendiğini belirten Çiçek, "Türkiye'nin her yerinde meydanlar yüzbinlerle doldu. Kayseri'de de yüzbinlerce insan meydandaydı. O görüntülere baktığımızda Kayseri'nin nasıl tek yürek olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın emriyle sokakları nasıl doldurup, hainliğe fırsat vermediğini görüyoruz. O gün sokakta olanlara ve hiç düşünmeden dışarıya çıkanlara minnet borçluyuz." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise üniforma arkasına gizlenen FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini kaydetti.

O gece ve sonrasında yaşananların halen hafızlarda yer aldığını vurgulayan Büyükkılıç, devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan birisi olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7'inc yıl dönümünde şehit olan 251 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, bir hafta gezilebilecek.