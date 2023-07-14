Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yılında milletçe tek yürek olarak emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın haklı gururu ve onurunun yaşandığını belirtti.

15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimi ile hiçbir düşmanın ve düşman devletin dahi cesaret edemediği, başvuramadığı bir alçaklığa başvurulduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu hain kalkışmaya karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte aziz milletimiz meydanlara inerek, ecdadından almış olduğu güç ve ilhamla canını ortaya koyup kendi iradesine, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Milletimizin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, devletimizin tüm kurumları ile güvenlik güçlerimiz ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koymuştur."

Başkan Büyükkılıç da Türk milletinin ve devletinin omuz omuza vererek 15 Temmuz hain darbe girişimine "dur" dediğini belirtti.

Ülkenin ve devletin bekası, milletin huzuru ve güvenliği için her yaştan, cinsiyetten, meslekten 251 şehit verildiğini aktaran Büyükkılıç, "Aziz vatanımız, ülkemiz ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada eşine rastlanmaz bir mücadele, kararlılık, cesaret ortaya koyarak bu alçaklığı akamete uğratan Türk milleti, devleti ile omuz omuza bu hayasızlığa dur demiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.