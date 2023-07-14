Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de yaklaşık 450 dönüm tahıl ekili alan yandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:00
        Kayseri'de yaklaşık 450 dönüm tahıl ekili alan yandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaklaşık 450 dönüm tahıl ekili alan yandı.

        Çiftlik ve Güzelyazı mahalleleri ile ilçeye bağlı Kefensiz mevkisinde 1 saat arayla henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi yapan çiftçilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sarıoğlan Belediyesine ait iş makinalarıyla da müdahale edilen yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangında tahıl ekili 450 dönüm alanda hasar oluştu. Çiftlik Mahallesi'ndeki yangında alevlerin ulaştığı Osman Değerli'ye ait ahırda yanarken bir büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yangınların yaşandığı bölgeye gelen Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner, Sarıoğlan Belediyesi ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri ile AFAD ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yargıtay, ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre verilen cezayı onadı
        Yargıtay, ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre verilen cezayı onadı
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi
        Yargıtay, DEAŞ´ın sözde Telafer emirine verilen cezayı onadı 
        Yargıtay, DEAŞ´ın sözde Telafer emirine verilen cezayı onadı 
        Yangına müdahale için giden çiftçi kazada öldü
        Yangına müdahale için giden çiftçi kazada öldü
        Esnaf intihara kalkıştı, zorla senet imzalatan 4 kişi adliyede
        Esnaf intihara kalkıştı, zorla senet imzalatan 4 kişi adliyede
        Kayseri´de bu yılki kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu
        Kayseri´de bu yılki kazılarda 7,5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu