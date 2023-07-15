İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, il müdürleri ve belediye başkanları, Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda saygı atışı yapıldı, protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, buradaki programın ardından Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu.

Erciyes Üniversitesinde düzenlenen programda konuşan Vali Çiçek, 15 Temmuz'da Türkiye'nin yükselişinin önünün kesilmek istendiğini belirterek, "Ancak bu milletin ne kadar büyük bir cesaret göstereceğini ve bunların karşısında dimdik duracağını hesap edemediler." dedi.

Büyükkılıç ise güç odaklarının Türkiye üzerinde oynadığı oyunların hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatarak, "Bu oyunları bertaraf edebilmek için 15 Temmuz'da olduğu gibi her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Protokol üyeleri, "Türkiye Yüzyılında Şanlı Türk Bayrağı" temalı fotoğraf sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehitlerinden Gökhan Yıldırım'ın Kaman'a bağlı Kargın Yenice köyü, Ayhan Keleş'in de Kurancılı beldesindeki kabirlerinde dua edildi.

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin anlatıldığı ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği karelerden oluşan sergiyi, 19 ilden Ahi Evran Gençlik Kampı'na gelen gençler gezdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Demokrasi Zaferi ve Milli İrade" temasıyla açılan sergide konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 15 Temmuz gecesi yaşananların sergideki fotoğraflarla bir kez daha hatırlanacağını söyledi.

Rize'den Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan Ceren Atalay da "Bizim için hem gurur hem de yaşanan tarihi yeniden hatırlamamız için çok önemli bir sergi oldu." diye konuştu.

- Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç ve protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, daha sonra Şadırvan Parkı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Vali Koç'un yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

- Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bu arada, protokol üyeleri, şehitlik ziyareti öncesi Atatürk Kongre Müzesi'nde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temalı resim ve fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Vali Tekbıyıkoğlu ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesiyle bir süre sohbet etti.

Programa katılan Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir kadın jandarma personeli ve oğlu, şehit kabirlerindeki çiçekleri suladı, mezar taşını yıkadı.