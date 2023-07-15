Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 19:20
        Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla mevlit okutuldu

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.

        Sarıoğlan Merkez Camisi'ndeki programa, Kaymakam Fatih Güner, Sarıoğlan Belediye Başkan Vekili Ahmet Uzun ve vatandaşlar katıldı.

        Programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Programın ardından cami bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara lokum ve meyve suyu dağıtıldı.

        Öte yandan şehit polis Memuru Hacıbey Kaya'nın kabri de ziyaret edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 2 minibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
        Kayseri'de 2 minibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
        (ÖZEL) Fatih Tekke: Güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz
        (ÖZEL) Fatih Tekke: Güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz
        Şehit Komiser Yardımcısı Kübra'nın annesi: Acılarımız ilk günkü gibi taze
        Şehit Komiser Yardımcısı Kübra'nın annesi: Acılarımız ilk günkü gibi taze
        Yargıtay, ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre verilen cezayı onadı
        Yargıtay, ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre verilen cezayı onadı
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat edildi
        Yargıtay, DEAŞ´ın sözde Telafer emirine verilen cezayı onadı 
        Yargıtay, DEAŞ´ın sözde Telafer emirine verilen cezayı onadı 