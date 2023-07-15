Sarıoğlan'da 15 Temmuz dolayısıyla mevlit okutuldu
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.
Sarıoğlan Merkez Camisi'ndeki programa, Kaymakam Fatih Güner, Sarıoğlan Belediye Başkan Vekili Ahmet Uzun ve vatandaşlar katıldı.
Programda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programın ardından cami bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara lokum ve meyve suyu dağıtıldı.
Öte yandan şehit polis Memuru Hacıbey Kaya'nın kabri de ziyaret edildi.