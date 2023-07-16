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        Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:32
        Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

        KAYSERİ (AA) - Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlçe Müftüsü Çelebi Gün'ün duasının ardından, şiirler okundu.

        Yahyalılı Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Çimencan'ın konseri ile etkinlik devam etti.

        Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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