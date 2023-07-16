Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaz konservatuar kurslarına 2 bin 298 öğrenci kayıt yaptırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 yaş arası çocuk ve 16 yaş üzeri yetişkin kursiyerler 10 Temmuz itibarıyla derslerine başladı.

2023 yılı yaz döneminde 2 bin 298 öğrencinin kayıt yaptırdığı konservatuarın iki şubesinde bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, piyano, resim, ney, ud, yan flüt ve tiyatro olmak üzere 11 branşta 61 usta öğreticisiyle eğitim veriliyor.

- Talas'ta ekiplerin teknik incelemeleri sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın "Olay Yeri İnceleme" ismini verdiği teknik inceleme gezileri devam ediyor.

Başkan Yalçın, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla ilçenin farklı bölgelerinde incelemeler gerçekleştiriyor.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde denetimlerde bulunan Yalçın, Şaban Yılmaz ve Çimenli caddelerini de dolaşarak esnafla bir araya geldi.

- Büyükşehir Belediyesinden iki yeni tesis

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İldem ve Talas'a sosyal yaşam merkezi yapıyor.

İldem bölgesine yapılacak ve toplam inşaat alanı 5 bin 69 metrekare olacak merkezde, kadın ve erkek yüzme havuzu, fitnes salonları, stüdyolar, sauna ve buhar odaları, kütüphane ve kafeterya bulunacak.

Talas Mevlana Mahallesi'ne kazandırılacak Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesi de tüm hızıyla sürüyor.

5 bin metrekare inşaat alanı olan proje içerisinde, kadın ve erkek yüzme havuzu, fitnes salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkanlar bulunuyor.