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        Kayseri'de serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren genç boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 19:14
        Kayseri'de serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren genç boğuldu

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de serinlemek için Zamantı Irmağı'na giren gencin cansız bedeni bulundu.

        Yahyalı ilçesi Çavdaruşağı Mahallesi Göğbelen mevkindeki piknik alanına gelen E.B. (22) serinlemek için Zamantı Irmağı'na girdi.

        E.B'nin sudan çıkmaması üzerine çevredekiler, jandarma ekiplerine bilgi verdi. Gencin cansız bedeni vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

        E.B'nin cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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