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        Kayseri'den Mersin'deki orman yangınıyla mücadeleye destek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:44
        Kayseri'den Mersin'deki orman yangınıyla mücadeleye destek

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının 13 personeli, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için görevlendirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla 13 itfaiye eri, orman yangınlarına müdahale edecek.

        Hazırlıklarını tamamlayan ekip, mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

        Ekip, 4 araç ve yeterli ekipmanla yangına müdahalede bulunacak.

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