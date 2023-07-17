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        Kayseri'den kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:18
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin hayata geçirdiği "Sırdaşın Olayım Projesi" Kayseri'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden talep görüyor.

        Psikolojik destek anlamında her türlü soruna ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlayarak, gençlerle el ele çözüm bulmayı amaçlayan proje 23 Mayıs 2022'de hayata geçti.

        Uygulamada, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Şanlıurfa, Trabzon, Sivas, Adıyaman, Diyarbakır ve Mersin olmak üzere şehir dışından da çok sayıda görüşme gerçekleştirildi.

        Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psiko-sosyal desteğe 0537 400 85 00 whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor.

        - KAYMEK'ten işaret dili kursu

        KAYMEK, Kayseri Devlet Hastanesi personeline Türk işaret dili temel seviye ve sağlık terimleri eğitimine başladı.

        Eğitimlerle hastane personelinin sağlık sorunları için hastaneye gelen işitme engellilerle daha kolay iletişim kurması amaçlanıyor.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Semra Fidanil, ücretsiz verilen kursun çok faydalı olduğunu belirtti.

        İşaret dilinin her alanda olması gerektiğini ifade eden Rabia Canangökçek ise özellikle sağlık alanında çalışanların işaret dili öğrenmesinin önemine dikkati çekti.

        - Kocasinan'da park çalışmaları

        Kocasinan Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde 18 bin metrekare mevcut park ile 10 bin metrekare yeni parkı vatandaşın hizmetine sunmak için çalışıyor.

        Park çalışmalarını kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını ve çocukların yenilenen parklarda daha mutlu olduğunu belirtti.

        Yeni parklarda 7'den 70'e herkesin keyifle vakit geçirebileceğini ifade eden Çolakbayrakdar, parklara daha işlevsel yeni oyun grupları eklediklerini, mevcut zemini, kamelyaları, bankları değiştirdiklerini kaydetti.

        - Melikgazi'den akıl küpü kütüphanesi temel atma töreni

        Melikgazi Belediyesince Şirintepe Mahallesine inşa edilen akıl küpü kütüphanesinin temeli törenle atıldı.

        Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kütüphanenin hemen yanına emekliler için de oturup sohbet edebilecekleri mekan ile kafe ve kütüphane yapacaklarını belirtti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise yaptığı hizmetlerden dolayı Palancıoğlu'nu tebrik etti.

        - Veli Altınkaya Basın Müzesi 24 Temmuz'da açılacak

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile 113 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutacak Veli Altınkaya Basın Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

        Ortaya çok güzel bir eser çıktığını belirten Büyükkılıç, müzenin 24 Temmuz'da açılacağını aktardı.

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