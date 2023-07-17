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        Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı andı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:17
        Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı andı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın vefatının 435'inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Ağırnas Köyü'nde doğan Sinan'ın ebediyete dek anılacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "17 Temmuz 1588'de hayatını kaybeden ve Kayseri'mizin gururu, bugün bile hala ayakta olan modern yapılara meydan okuyan eserleri ile hizmet eden ve dünyaya mal olan eşsiz değerimiz Mimar Sinan'ı vefatının 435'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Bu kadim şehirde eşsiz, hiçbir şekilde paha biçilmez bir medeniyet mirasının varisleri olarak bu hazinenin kıymetini bilmeli, şükretmeli ve bu zenginlikleri kuşaktan kuşağa gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmalıyız. Öyle ki sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bildiğimizi de Allah dostlarının, büyük işler başararak bu coğrafyada büyük izler bırakan derin şahsiyetlerin öğretilerine sahip çıkıp, hayatımıza uygulayarak göstermiş oluruz."

        Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın adını ilelebet yaşatacaklarını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi kuracaklarını aktardı.

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