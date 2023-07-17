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        Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nı hafta sonu 9 bin kişi gezdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:42
        Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nı hafta sonu 9 bin kişi gezdi

        KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nı hafta sonu 9 bin kişinin gezdiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, toplam 55 bin metrekarelik alana sahip mekanın büyük ilgi gördüğünü belirtti.

        Mesire alanına hafta sonu 3 bin otomobille 9 bin kişinin geldiğini aktaran Yalçın, bu tür yerlere ihtiyaç olduğunu, mutlu mekanların insanları da mutlu kıldığını kaydetti.

        Belediye olarak yaptıkları çalışmaları da anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

        "Birkaç sürpriz projemiz var ama insanımız ve ülkemiz için işsizlik için önemli olduğunu düşündüğümüz çok güzel bir projemiz var. Zincidere'de 1904 yılında yapılan tarihi yetimhane binasını Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle mimari restorasyondaki taş, ahşap, ferforje, mermer okulunu yeni eğitim öğretim döneminde açacağız. Burada mimarlık öğrencileriyle yöredeki bu alanlardaki ustalar eğitim alacak. Mezun olanlar Türkçe ve İngilizce sertifikayla dünyadaki restorasyon işlerinde çalışabilecek. Başakpınar mermercilikte uzman. Bu nedenle Malatya yolu üzerindeki arsayı Mermerciler Kooperatifine sattık. Böylelikle Kayseri'deki dağınık halde bulunan bütün mermercileri buraya taşıyacaklar. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız."

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