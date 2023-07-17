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        Kayseri'de 3. kattan düşen engelli genç öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:38
        Kayseri'de 3. kattan düşen engelli genç öldü

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3. kattan düşen 17 yaşındaki engelli hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Papatya sokakta 3 katlı binanın 3. katında yaşayan Ömer Abid T. (17) balkondayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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