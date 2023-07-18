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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:19
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi firari hükümlü 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Merkez Melikgazi ilçesi Gesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki operasyonda Ş.T, O.P, D.T. ve R.G. yakalandı.

        Zanlıların üzerinde 4,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan Ş.T'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "kasten öldürme", "hırsızlık" suçlarından 10 yıl, O.P'nin ise "tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        O.P. ve Ş.T. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, D.T ve R.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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