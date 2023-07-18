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        Kayseri'deki "Kedi Kasabası"nda kedilere haftanın iki günü özel bakım yapılıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:49
        Kayseri'deki "Kedi Kasabası"nda kedilere haftanın iki günü özel bakım yapılıyor

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "patili dostlar"la insanları bir araya getiren "Kedi Kasabası" sakinlerine haftada iki gün özel bakım uygulanıyor.

        Kocasinan Belediyesince Yakut Mahallesi'nde 500 metrekare alanda kurulan merkezde 11 türden 25 kedi bulunuyor.

        Haftanın 5 günü ziyarete açık olan "Kedi Kasabası"nda 2 gün kedilerin bakım ve temizlik işlerine ayrılıyor.

        Van, Ankara, tekir, Norveç, British Shorthair, Scottish gibi türlerden kedilerin tırnak kesimi, tüylerinin taranması ve özel şampuanla banyo gibi işlemler veteriner hekimler tarafından yapılıyor.

        Merkezi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, Kedi Kasabası'nı çocuklara hayvan sevgisi aşılamak, kedilere merak duyan ancak evlerinde besleme imkanı olmayan vatandaşlar için açtıklarını söyledi.

        Çolakbayrakdar, "Özellikle çocukların kedilere ilgilerinin olduğunu gördük. Buradaki memnuniyet bizi bundan sonra şehrin farklı noktalarında Kedi Kasabası kurmaya mecbur hale getirdi. Zaman içerisinde öğrendiğimiz şu ki, hayvan sevgisiyle birlikte bu işin terapi gibi olduğunu da görmüş olduk." diye konuştu.

        Haftanın belirli günleri kedilerin bakımlarının yapıldığını belirten Çolakbayrakdar, çoğunluğu çocuklardan oluşan ziyaretçiler için de bu bakımların önemli olduğuna dikkati çekti.

        Kedilerin bakımına önem verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Kedilerin bakımı, taranması, aşılanması, rutin temizlikleri veteriner arkadaşlarımızın kontrolünde toplum sağlığını da önceleyecek şekilde gerçekleştiriliyor. Buradaki hayvanların sağlığını da önceleyecek şekilde bakım hizmetini yürütüyoruz." dedi.

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