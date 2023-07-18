Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından Dünya Gençlik Becerileri Günü etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'den 38 genç girişimci, "Sürdürülebilir Yeşil Beceriler Kampı" için Erciyes'te bir araya geldi.

Her yıl dünya genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanan gün, gençlerin becerilerini sergileme, farkındalık yaratma ve gençlerin sosyal, kültürel, ekonomik hayatta daha fazla yer almasını teşvik etme fırsatı sunuyor.

- Büyükşehir Belediyesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı'nı Kayseri Havalimanı yoluna bağlayacak Akmescit Caddesi ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Yakut, Zümrüt ve Saraybosna mahalleleri içerisinden geçen yolların bir bölümünde su, kanal, doğalgaz gibi altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalta başlandı.

Yaklaşık 60 milyon lirayı bulacak çalışmada, toprak işleri, yaya yolu, bisiklet yolu ve çevre donatılarıyla sıcak asfalt yapılarak hizmete açılacak.

- Kayseri'de hikaye yarışmasının 7'incisi düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışmada birinciye 8 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 6 bin ve 2 biner liralık 3 mansiyon ödülü verilecek.

Seçici kurulda Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, akademisyen yazar Prof. Dr. Mustafa Kurt, hikayeciler Abdullah Harmancı, Cemal Şakar, Yıldız Ramazanoğlu, Güray Süngü ve Mustafa Çiftci, hikayeci eleştirmen Necip Tosun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk yer alacak.

Hikaye dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katılımına açık olan yarışmaya son başvuru 6 Ekim 2023 olarak belirlenirken, hikaye konusu ise serbest olarak duyuruldu.

- Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi'nde yapımına başlanan merkezde inşaat çalışmaları sürüyor.

Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin yanına akıl küpü kütüphane de yaptırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Burası çok güzel bir aile sağlığı merkezine kavuştu. Peyzajına başlıyoruz. 1 ay içerisinde açılışını yaparak hizmete sunmayı düşünüyoruz. Sağlık ocağının yanına akıl küpü kütüphanesi yapıyoruz. Bir de emekli vatandaşlarımızın zaman geçireceği ikinci bahar evini de yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Talas Belediyesinde asfaltlama çalışmaları sürüyor

Yol yapım çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi 3 mahalleyi birbirine bağlayan Erciyes 3. Cadde'nin asfaltlamasını gerçekleştirdi.

İlçenin en önemli mahallelerinden Mevlana, Yukarı Talas ve Tablakaya'nın kesiştiği güzergah olan Erciyes 3. Cadde'de yol düzenleme çalışması başlatan Talas Belediyesi, 1000 metre uzunluğundaki hatta asfaltlama ve çevre düzenleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Toplam 1500 ton sıcak asfaltın kullanıldığı ve yaklaşık 15 metre genişliğe sahip yol, üç mahalle arasında köprü görevi görüp, mahalleleri viyadük ile Malatya yoluna da bağlıyor.

- Başkan Büyükkılıç Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanını kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş'ı makamında kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Baş, Büyükkılıç'a kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'miz geçmiş tarihine baktığımızda Selçuklu yatırımları, Selçuklu eserleri bağlamında en zengin illerinden biri." ifadesini kullandı.

- Başkan Çolakbayrakdar gençlerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sportif faaliyetlerde eğitim veren yaz kurslarını ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Çolakbayrakdar Tuna, Sümer ve Gül Park’ta eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, 2 bin 500 öğrencinin 41 parkta spor yaptığını belirterek, yaz kurslarıyla başarılı ve yetenekli nesillerin yetişmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

- Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, imar anlaşmalarının tamamlanmasıyla çalışmaları başlattıklarını ve sosyal donatı, yol, park gibi hizmetleri bölge sakinlerinin hizmetine sundukları bildirdi.