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        Kayseri'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:34
        Kayseri'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.E. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Baloğlu mevkisinde yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarparak şarampole devrildi.

        Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan B.H. (18) ve M.E.E. (14) Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyonetin çarptığı hayvanlardan biri telef oldu.

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