Kayseri'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.E. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Baloğlu mevkisinde yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarparak şarampole devrildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan B.H. (18) ve M.E.E. (14) Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonetin çarptığı hayvanlardan biri telef oldu.