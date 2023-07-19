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        Kayseri'de konut devri bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:02
        Kayseri'de konut devri bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerine ait olmayan konutları satış sözleşmesi yaparak 20 kişiyi 11 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan TOKİ konutlarını sosyal medya hesabından ilana koyup satış için anlaştıkları kişilerle noterde sözleşme imzalayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, bu yöntemle 20 vatandaşı dolandırarak 11 milyon 500 bin lirasını aldıkları iddia edilen C.D, Y.A, K.E, R.A, F.T. ve A.C'yi gözaltına aldı.

        Zanlılardan R.A, F.T. ve A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        C.D, Y.A. ve K.E. ise Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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