Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı gerçekleştirilecek.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'nın bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilecek

HADAK tarafından organize edilen etkinliğe katılacak dağcı ve doğa tutkunu sporcular, 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran Yaylası’nda bir araya gelecek.

Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, bu yıl gerçekleştirilecek zirve tırmanışının başarıyla yapılması temennisinde bulundu.

HADAK'ın düzenlediği geleneksel Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanış faaliyetinin bu hafta sonu yapılacağını belirten Özdoğan, etkinliğe şehir içi ve şehir dışından birçok sporcunun katılacağını anlattı.

Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylası’nda buluşacak olan sporcular 23 Temmuz sabahı saat 03.00’da yola çıkarak zirveye ulaşmaya çalışacaklar.

Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı 22-23 Temmuz’da yapılacak.

- ERÜ Rektörü Altun'dan Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Rektör Altun, beraberinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Bakan Koca’ya teşekkür eden Altun, Tıp Fakültesi’nde yürütülen eğitim faaliyetleri ve hastanelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.