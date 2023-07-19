Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Mersin’in Gülnar ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinde görev aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 araç ve 13 personel, Gülnar ilçesinde yangınların söndürülmesi için mücadele etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini belirtti.

Bölge halkına ve Türk milletine geçmiş olsun temennisinde bulunan Büyükkılıç, "Allah bölgede fedakarca yangın söndürme çalışmalarını yürüten tüm ekiplerden razı olsun." ifadesini kullandı.

- Kayseri'de doğa kampı başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Sarımsaklı Barajı’nda düzenlenen "Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla düzenlen doğa kampı başladı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören doğa kampında aileler, farklı etkinliklere katıldı.

Kampta, aileler çocuklarıyla birlikte survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini çıkardı.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor AŞ tarafından temin ediliyor.

Kamp 0-6 yaş için ücretsiz, 7-13 yaş için 300 TL, 14 yaş ve üzeri için 350 lira olarak belirlendi.

- Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına Çorakçılar Mahallesi'nde devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamda Çorakçılar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek hak sahiplerini bilgilendirdi.

Çorakçılar Mahallesi'ni yenileyerek ilçeye yeni, modern bir çehre kazandıracaklarını belirten Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerimizi tüm sosyal donatıları ile yaparak ayrıca bir sosyal dönüşüm de gerçekleştiriyoruz. Hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğimiz Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Kazım Karabekir kentsel dönüşüm projelerimize Çorakçılar Mahallesi'ni de ekledik. " ifadelerini kullandı.