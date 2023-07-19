Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, "Biz planlamalarla çiftçi gelirimizi artırmak istiyoruz. Doğru yerde doğru üretim yapılınca özellikle hasat döneminde pazarlama sorunu yaşanılmayacak." dedi.

Hasdemir, Kayseri'de DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Kayseri'nin yanı sıra Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Amasya'dan da yetkililerin katıldığı "Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı"nda, nüfusun gittikçe arttığını, tarım arazilerinin ise şehirleşme, sanayileşme ile azaldığını söyledi.

Türkiye'nin tarım arazisi varlığının 2000'li yılların başında 26 milyon hektar iken bugün 23,8 milyon hektara gerilediğini belirten Hasdemir, çok yıllık meyve alanlarının ise yüzde 41 arttığını aktardı.

Hasdemir, toplam bitkisel üretimin son 20 yılda yüzde 30'un üzerinde arttığını, nüfus artış hızını da göz önüne alınca ihtiyaçların karşılandığını ancak gelecek dönemde meyvede artış devam ederken tarla ve sebzede geri gidilmemesi için planlamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Planlama yapılmayınca üretimde dalgalanma yaşadığını anlatan Hasdemir, şunları kaydetti:

"Biz planlamalarla çiftçi gelirimizi artırmak istiyoruz. Doğru yerde doğru üretim yapılınca özellikle hasat döneminde pazarlama sorunu yaşanılmayacak. Bunları yaparken bir kanuni düzenlemeye ihtiyacımız vardı. Bir arsa imar parseli olduğunda üzerinde yapacağınız her yapı için belediyeden izin almamız gerekiyor, planı onaylatmamız gerekiyor. Ama aynı toprak parçasının adı tarla ise kimseye sormadan istediğimizi ekeriz, dikeriz. İstersek ağaç diker, 30 yıl boyunca hiçbir ürünle değiştirmeden tutarız. Toprak parçası imar parseli olunca nasıl bir kanun var, düzenleme varsa amacımız böyle bir düzenlemeye imza atmak. Bir dayatma yapmak istemiyoruz, çiftçilerimiz bizim yol arkadaşımız."

Bir ürünün yokluğunun da çokluğunun da afet olduğuna dikkati çeken Hasdemir, şöyle devam etti:

"Eğer patates yoksa da afet çünkü fiyatlar artıyor. Çoksa da afet çünkü çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor. Yokluğun ve çokluğun afet olmaması için bir planlamaya ihtiyaç var. Bu kolay bir iş değil. Çünkü patatesin üretiminde yüzde 5 hata yapsak patatesin yaklaşık yüzde 5'i 250 bin ton patates eder. 250 bin ton fazlanız varsa o sene depolarda çürüyebilir, eksiğiniz varsa büyük risk. Yüzde 5 hataya bile tahammülümüz olmayan bir alan. Bu kolay olmayan yükün altına 160 bine ulaşan personeli, 81 il ve ilçelerde teşkilatlanmış Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimize güvenerek giriyoruz. Ülkemizin geleceğini korumak adına bunu yapmak zorundayız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de planlamanın önemine dikkati çekti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise planlamayı hedefleyen böyle bir programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da tarımsal üretimin önemine değindi.