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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 20:57
        Futbol: Hazırlık maçı

        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk etti.

        Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Arif Kocaman, Carole, Kemen, Baran Ali Gezek, Cardoso, Mane, Ali Karimi ve Thiam 11'i ile çıktı.

        İstanbulspor'un 11'inde ise Jensen, Vefa, Ali, Mehmet, Okan, Rroca, Muammer, Sambissa, Topalli, Guri ve Jackson yer aldı.

        Kayserispor'un gollerini Baran Ali, Kemen ve Cardoso atarken, İstanbulspor'un gollerini ise Jackson ve Kubilay Köylü kaydetti.

        Mücadele, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, karşılaşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kıyasıya mücadeleyle geçen bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        Kayserispor'un geçtiğimiz sezon verdiği mücadeleyi yine sergileyeceğini belirten Çamlı, "Bizim hedeflerimiz hep ileri olacak. Biz hep koşan ileriyi hedefleyen bir takım olacağız. Bunu başaracağımızı da inanıyorum. Transfer tahtası öyle ya da böyle açılacak. Bu şehir transfer tahtasını açmaya ve bundan daha fazlasını da yapmaya muktedir büyük bir şehir. Transfer tahtasını açıp 20 tane oyuncu transfer etmeyi düşünmüyoruz. Bizim teknik ekibimiz çok akıllı. Tahtayı açıp gerekli yerlere transfer yapacağız." dedi.

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