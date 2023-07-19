Kayseri'de bir hükümlü yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü N.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
N.Y, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.