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        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 21:46
        Kayseri'de bir hükümlü yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü N.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        N.Y, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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