Milli sporcu Hayriye, 22. altın madalyası için ter döküyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kariyerine 21 altın madalya sığdıran 25 yaşındaki milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, bu yıl ilk kez katılacağı Üniversitelerarası Olimpiyat Oyunları'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Wushu ve kick boks branşında aktif sporculuk yaşamını sürdüren Hayriye Hançer, kick boksta ilk şampiyonluğunu 2016 yılında Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası'nda kazandı. Hayriye, bu tarihten sonra 3 Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası, 4 Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 3 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, 3 Avrupa Kick Boks Şampiyonası ve 1 Dünya Kick Boks Kupası'nı birinci olarak tamamladı.

2019 ve 2021 yıllarında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Hayriye, 2022'de Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları ile Antalya'daki Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.

Wushu branşında ise 2016 yılında Balkan Şampiyonu, 2017'de Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonu, 2018 yılında Avrupa ve Türkiye şampiyonu unvanını kazanandı. Kariyerinde ilk kez Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılacak olan Türksoy, turnuvaya yoğun tempoyla hazırlanıyor.

Hançer, AA muhabirine, wushu branşında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmanın çok zor olduğunu ancak uzun yıllar yaptığı çalışmalar ve kazandığı madalyalarla buna hak kazandığı söyledi.

Türkiye'deki şampiyon wushucuların arasından seçilerek yaz oyunlarına gitmeye hak kazandığını vurgulayan Hançer, "Wushu branşında Türkiye'nin en iyi sporcularından biriyim. Federasyonun Türkiye'de düzenlediği şampiyonaya 3 bin sporcu katıldı. Bu sporcuların arasından ben ve bir arkadaşım ülkemizi Çin'de temsil etme hakkı kazandık. Bu kadar sporcu arasından seçilip ülkemi temsil edecek olmak beni mutlu ediyor."

Hançer, bu organizasyonun kendileri açısından çok önemli olduğunu ve burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için aylardır çalıştığını kaydetti. Yoğun tempolu antrenman programıyla hazırlıklarını sürdürdüğünün altını çizen Hançer, şunları kaydetti:

"Bu programa harfiyen uyuyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Burada da şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı hayal ediyorum. Wushu ve kick boks branşında birçok kez altın madalya kazandım ama Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın bizim için önemi ayrı. Daha önce wushu branşında Çin'e iki kez gittim. Bu organizasyonlardan birinde dünya üçüncüsü oldum. Bu kez şampiyon olmak için gidiyorum. Çin'den birincilikle dönüp altın madalyalarımın arasına yenisi eklemek istiyorum."