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        Kayseri'de cami tuvaletinden musluk çalan 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:28
        Kayseri'de cami tuvaletinden musluk çalan 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cami tuvaletlerinden musluk ve batarya çalan 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiçiköy Mahallesi'nde yer alan ve belediye tarafından bakım onarım, temizlik işleri yapılan Altıntepe Camisi'nin tuvaletinden çok sayıda musluk ve batarya çalan sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

        Kayseri 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıklara başka tuvaletlerden çaldıkları malzemeleri de göz önünde bulundurarak 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

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