Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Ekipler takibe aldıkları şüpheli N.D'nin yolculuk yaptığı otobüsü kent girişinde durdurdu.
N.D'nin çantasında yapılan aramada yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltın alınan N.D, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.