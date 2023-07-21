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        Kayseri'de ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:50
        Kayseri'de ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde, leylek yavrusunun ayağına dolanın ip temizlendi.

        Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde elektrik direğindeki yuvasında ayağına ip dolanan leylek yavrusunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ekipleri leyleği kurtarmak için çalışma başlattı.

        Sepetli vinçle yuvadan alınan leylek yavrusunun vücuduna ve ayaklarına dolanan ipler temizlendi.

        Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen leylek yuvaya bırakıldı.

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