Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Depremlerde 48 kişiyi kurtaran Kayseri ekibi gönüllülük farkındalığı için stant açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:06
        Depremlerde 48 kişiyi kurtaran Kayseri ekibi gönüllülük farkındalığı için stant açtı

        KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 48 kişiyi enkazdan canlı kurtaran gönüllü ekip, afetlerde gönüllülüğün önemini anlatmak ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla Kayseri'de stant açtı.

        ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi yanında açılan stantta, halka gönüllüğün önemi ve dernek faaliyetleri anlatıldı.

        Afetlerde kullanılan araç gereçlerin de tanıtıldığı etkinlikte standı gezenlere gönüllü olmalarını önerildi.

        İl Temsilcisi Şevket Doğan, yaptığı açıklamada, dernek olarak 35 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Kayseri'de 190 kişinin derneklerinde gönüllü olarak faaliyetlere katıldığını anlatan Doğan şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız tarafından yoğun gönüllülük talebi var. Vatandaşları bilgilendirmek için stant kuralım, ekipmanlarımızı tanıtalım istedik. Gönüllülüğün önemini biraz daha ön plana çıkarmak için aynı zamanda da bizim ve diğer STK'lerin gönüllü sayısını artırabilmek amacıyla böyle bir stant kurduk. Kahramanmaraş merkezli depremlerde verdiğimiz mücadeleyi gören vatandaşlarımız 'Biz de eğitim alsaydık bir cana dokunabilirdik.' diye ifadeler kullandı. Herhangi bir ihtiyaç olursa sel, deprem ve kayıp gibi burada AFAD'a destek olmak için gönüllü sayımızı artırmak istiyoruz. Biz 32 arkadaşımızla depremin hemen ardından gittiğimiz Osmaniye'de 5, Kahramanmaraş'ta 43 vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından çıkardık."

        Gönüllülerden Tansu Cavlak da depremlerin ardından yaşanılanlardan çok etkilendiğini ve insanlara yardımcı olmak amacıyla gönüllü olmaya karar verdiğini dile getirdi.

        Furkan Yağmur ise depremlerin ardından gönüllü olarak gittiği bölgede ANDA ile tanıştığını aktardı.

        Afetlerde birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yağmur, "Deprem bölgesinde STK'lerin gerçekten bizzat sahada insanlarla etkileşim halinde olduğunu görünce ben de bu STK'lerin içerisinde aktif rol almam gerektiğini düşündüm. Kayseri'de ANDA Derneği'nin olduğunu duydum. Ben de bu insanların arasında olup yardıma muhtaç doğal afetten etkilenmiş herkese yardım etmek istedim." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı
        Kayseri'de ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı
        Erciyes Teknopark'ta "Hassas Tıp ve Sağlık Biyoteknolojisi Üssü Programı" düzenlendi
        Erciyes Teknopark'ta "Hassas Tıp ve Sağlık Biyoteknolojisi Üssü Programı" düzenlendi
        Eşine şantaj yapanı öldüren kocanın cezası 13 yıla düşürüldü
        Eşine şantaj yapanı öldüren kocanın cezası 13 yıla düşürüldü
        Kahramanmaraşlı depremzede dondurma tezgahını Kayseri'ye taşıdı
        Kahramanmaraşlı depremzede dondurma tezgahını Kayseri'ye taşıdı
        Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu
        Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı'da ziyaretlerde bulundu
        Kayserispor'un yeni sezondaki isim sponsoru Mondi Home oldu
        Kayserispor'un yeni sezondaki isim sponsoru Mondi Home oldu