Depremlerde 48 kişiyi kurtaran Kayseri ekibi gönüllülük farkındalığı için stant açtı

KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 48 kişiyi enkazdan canlı kurtaran gönüllü ekip, afetlerde gönüllülüğün önemini anlatmak ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla Kayseri'de stant açtı.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi yanında açılan stantta, halka gönüllüğün önemi ve dernek faaliyetleri anlatıldı.

Afetlerde kullanılan araç gereçlerin de tanıtıldığı etkinlikte standı gezenlere gönüllü olmalarını önerildi.

İl Temsilcisi Şevket Doğan, yaptığı açıklamada, dernek olarak 35 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kayseri'de 190 kişinin derneklerinde gönüllü olarak faaliyetlere katıldığını anlatan Doğan şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız tarafından yoğun gönüllülük talebi var. Vatandaşları bilgilendirmek için stant kuralım, ekipmanlarımızı tanıtalım istedik. Gönüllülüğün önemini biraz daha ön plana çıkarmak için aynı zamanda da bizim ve diğer STK'lerin gönüllü sayısını artırabilmek amacıyla böyle bir stant kurduk. Kahramanmaraş merkezli depremlerde verdiğimiz mücadeleyi gören vatandaşlarımız 'Biz de eğitim alsaydık bir cana dokunabilirdik.' diye ifadeler kullandı. Herhangi bir ihtiyaç olursa sel, deprem ve kayıp gibi burada AFAD'a destek olmak için gönüllü sayımızı artırmak istiyoruz. Biz 32 arkadaşımızla depremin hemen ardından gittiğimiz Osmaniye'de 5, Kahramanmaraş'ta 43 vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından çıkardık."

Gönüllülerden Tansu Cavlak da depremlerin ardından yaşanılanlardan çok etkilendiğini ve insanlara yardımcı olmak amacıyla gönüllü olmaya karar verdiğini dile getirdi.

Furkan Yağmur ise depremlerin ardından gönüllü olarak gittiği bölgede ANDA ile tanıştığını aktardı.

Afetlerde birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yağmur, "Deprem bölgesinde STK'lerin gerçekten bizzat sahada insanlarla etkileşim halinde olduğunu görünce ben de bu STK'lerin içerisinde aktif rol almam gerektiğini düşündüm. Kayseri'de ANDA Derneği'nin olduğunu duydum. Ben de bu insanların arasında olup yardıma muhtaç doğal afetten etkilenmiş herkese yardım etmek istedim." ifadesini kullandı.