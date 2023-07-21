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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:50
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik Yerköy ve Senirköy mahallerinde 3 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 13 gram sentetik uyuşturucu ve içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu içerikli 4 hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden C.A. serbest bırakıldı, Ç.T ve F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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