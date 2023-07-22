Büyükşehir Belediyesi "Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri" başlıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri" 25 Temmuz'da başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca, üniversite hayali kuran öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verilecek.

Danışmalık hizmeti 25 Temmuz-8 Ağustos'ta Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirilecek.