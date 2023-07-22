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        Kayseri'de keçe üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:36
        Kayseri'de keçe üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de keçe üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 29. Cadde'de faaliyetini sürdüren fabrikanın keçe balyalarının bulunduğu bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fabrikanın bahçesinde bulunan keçeler yangında zarar gördü.

        Söndürme çalışmasında dumandan etkilenen iki itfaiye personeline alanda bulunan ambulansta müdahale edildi.

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