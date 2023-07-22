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        Kayseri'de aile sağlığı merkezi ve pazar yeri açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:34
        Kayseri'de aile sağlığı merkezi ve pazar yeri açıldı

        KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri açıldı.

        Kazım Karabekir Mahallesinde inşa edilen Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri, düzenlenen törenin ardından vatandaşın hizmetine sunuldu.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, önemli yatırımların yapıldığı Kazım Karabekir Mahallesinde büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

        Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli yatırımların yapıldığını anlatan Palancıoğlu, "Artık her mahallemizde aile sağlığı merkezi olsun istiyoruz. Buna çok alıştık. Kolayca, sağlık merkezine gidip hizmet alıyoruz. Türkiye'deki sağlık sistemi dünyada örnek gösteriliyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Dünya'da en iyi sağlık sistemine ulaştığımız bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

        Palancıoğlu, açılışı yapılan kapalı pazar yeri için pazarcılar arasında kura çekilişini de yaptıklarını dile getirdi.

        Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşen ile hayırseverler ve davetliler katıldı.

        Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesimi yapıldı.

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