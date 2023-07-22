Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı gerçekleştirildi.

Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenen konseri, şef Naci Düzel yönetti.

Konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığında görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Sanatçılar, "Bir ihtimal daha var", "Aşağıdan gelir hozalı gelin" ve "Yar yolunu kolladım" gibi parçaları seslendirdi.

Müzikseverler konserin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Konsere, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak da katıldı.