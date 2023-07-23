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        Kayseri'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki anne öldü, eşi ve oğlu yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 17:00
        Kayseri'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki anne öldü, eşi ve oğlu yaralandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpmasıyla aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        K.B'nin kullandığı 50 ACE 304 plakalı hafif ticari araç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Kazada araçtaki anne E.B. olay yerinde öldü, bu kişinin eşi olan sürücü ile oğlu K.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba ile oğlu, gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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